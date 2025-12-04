El polémico gesto de jugador de Xelajú al recibir premio al "Fair Play"

La polémica tras la final de Copa Centroamericana sigue viva. El jugador Jorge Aparicio subió a la tarima para recibir el premio al Fair Play, que le dieron al Xelajú tras perder contra la Liga.

El gesto que realizó Aparicio quedó en fotografías y en video.

¡SEÑAL DE ROBO!



El capitán de Xelajú, Jorge Aparicio, hizo gesto de que les robaron en la final de la #CopaCentroamericana2025. pic.twitter.com/H3AcUiopep — Elizabeth González (@Elizabeth27gt) December 4, 2025

Amarini molesto

El técnico de Xelajú, Amarini Villatoro, criticó al arbitraje en la final perdida ante Alajuelense por Copa Centroamericana.



Un polémico penal sobre Fernando Piñar terminó canjeado por gol en los pies de Ronaldo Cisneros.



Villatoro se mostró molesto porque la acción terminó incidiendo en el resultado del compromiso, 1-1 en tiempos de reposición.



"Es una jugada determinante que nos da mucha rabia. Creo que fue injusto (...) No es penal, es un regalo adelantado", comentó el estratega.



Villatoro calificó de "famoso penal" la jugada sobre Piñar y dijo que no iba a referirse al arbitraje.



"Es increíble. No voy hablar del arbitraje porque después multan al equipo. El rival ya estaba desesperado y se encontró con ese penal", agregó.

