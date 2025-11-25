Liga Deportiva Alajuelense
El mensaje de Xelajú previo a final ante la Liga
El juego de ida será este miércoles a las 8 p. m. en el Morera Soto
El Xelajú ya está en Costa Rica y entrenó nada más y nada menos que el estadio Ricardo Saprissa para preparar el juego de ida de la final de la Copa Centroamericana.
El juego está pactado para este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Morera Soto.
Previo al juego, las redes del Xelajú se llenaron del lema: "Elijo creer".
"Mañana jugamos por nuestra historia, por nuestra gente y por toda una afición que late con nosotros. Superchivos, sentimos su fuerza desde Costa Rica. ¡Vamos juntos!", publicó el equipo chapín.
El juego de vuelta será el próximo miércoles a las 8 p. m. en Guatemala.