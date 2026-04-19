El Guasón y Batman: Así fue el tifo de la Liga en el clásico nacional
Los manudos se hicieron sentir desde la salida de los equipos.
Una vez más la afición de la Liga deja con la boca abierta a más de uno con el recibimiento que le dio a su equipo este domingo en el clásico nacional. El tema fue El Guasón y Batman.
La hinchada manuda sabe de los tres años que tiene el Saprissa de no ganar en el Morera y esa es una estadística que pesa, por eso saben a la perfección el ambiente que deben hacer sentir a sus jugadores.
El reducto alajuelense se tiñó de rojo y negro y con sus cuatro costados abarrados de hinchada que le dieron el espaldarazo al equipo.
Los manudos marchan quintos con 22 puntos, a cuatro del Cartaginés que es cuarto, mientras que los morados son segundos con 27 unidades, a siete del Herediano.
Luego de este clásico solo faltarán seis puntos por disputarse para que termine la fase regular y por eso la importancia de este partido para ambos clubes: los rojinegros luchar por la clasificación y los tibaseños por pelear la cima.