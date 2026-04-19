El Guasón y Batman: Así fue el tifo de la Liga en el clásico nacional

Una vez más la afición de la Liga deja con la boca abierta a más de uno con el recibimiento que le dio a su equipo este domingo en el clásico nacional. El tema fue El Guasón y Batman.

La hinchada manuda sabe de los tres años que tiene el Saprissa de no ganar en el Morera y esa es una estadística que pesa, por eso saben a la perfección el ambiente que deben hacer sentir a sus jugadores.

El reducto alajuelense se tiñó de rojo y negro y con sus cuatro costados abarrados de hinchada que le dieron el espaldarazo al equipo.

Los manudos marchan quintos con 22 puntos, a cuatro del Cartaginés que es cuarto, mientras que los morados son segundos con 27 unidades, a siete del Herediano.

Luego de este clásico solo faltarán seis puntos por disputarse para que termine la fase regular y por eso la importancia de este partido para ambos clubes: los rojinegros luchar por la clasificación y los tibaseños por pelear la cima.