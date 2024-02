El "Fuera Carevic" se escucha en la grada, pero no en la mesa de los que mandan en la Liga

La afición respalda, llena la grada, pero en el fútbol no le sonríe a la Liga. Este fin de semana, Herediano le clavó una nueva daga al liguismo en el Morera Soto, lo que debería ser su fortín se ha convertido en un escenario poco respetado por los rivales de turno.

El "Fuera Carevic" resonó, de nuevo, en La Catedral. Y de qué forma... ante uno de los rivales directos para pelear por el título y en medio de un contexto en el que esta Liga no enamora.

Teletica.com confirmó este lunes que la dirigencia mantiene firme a Carevic. Incluso, ya lo han dejado claro el dirigente Federico Calderón y Javier Santamaría , gerente deportivo del plantel. Carevic no se mueve. Lo firmaron por seis meses más y, al menos, si cumple el vínculo, estará hasta junio en la institución.

El equipo no muestra contundencia.

No ha consolidado un once titular.

El gerente deportivo manudo habló con los medios de comunicación previo al juego ante Grecia (1-1) y afirmó que Carevic gozaba de crédito para estar en el puesto y que "no estamos tan mal como la gente lo pinta, no estamos tan mal como ustedes (prensa) creen".

—¿Está firme Carevic?



Sí, totalmente.



—¿Hay confianza plena en Carevic?



Totalmente.



—¿Hay confianza de toda la Junta Directiva en pleno?



Totalmente.



—¿Cada cuánto se reúne usted con Carevic?



A diario, antes de cada sesión de entrenamiento, cuando acaban el entrenamiento, también nos llamamos en la tarde, creo que estoy más con él que con mi familia.



—Usted ratifica a Andrés Carevic y habla del respaldo de la directiva, pero en Costa Rica el respaldo comúnmente se queda en el papel y no es para siempre...



Hace poco salió la junta directiva y ratificó a Andrés.



—Pero así es en Costa Rica... esos respaldos muchas veces no funcionan...



El voto de confianza está, se lo digo yo, es pleno. No tenemos dudas de eso ni la Junta Directiva ni yo.