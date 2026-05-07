Dos títulos nacionales en 25 torneos en la Liga: "Es poco para los esfuerzos que ha hecho el club"

Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense, charló largo y tendido con Teletica.com. Habló de todo. Ya lo había hecho hace casi un año, antes de venir a Costa Rica y lo volvió a hacer este jueves luego de haber saboreado las mieles de un semestre en que se ganó todo y otro en el que el club se fue en blanco.

Vela tiene autocrítica, reconoce el presente del club. Habló de Joel Campbell, un jugador que siempre despierta pasiones en las aficiones, presupuesto del equipo, 2 títulos nacionales de los últimos 25 torneos y contestó si el mexicano Víctor Manuel Vucetich y el uruguayo Diego Alonso son candidatos para dirigir a la Liga.

Aquí la charla con Vela:

—Usted llegó hace casi un año al país: ¿Se imaginó que el fútbol tico fuera así, como es, tan criollo, tan de canchas sintéticas, algunas sin luz...? ¿Se lo imaginaba así?



Respecto a mi experiencia a lo largo de este año, te soy sincero, lo he disfrutado mucho. Creo que ha sido muy retador a nivel de competitividad. El primer semestre fue muy intenso con la Centroamericana, con el Torneo Nacional, y ﻿lo disfrutamos muchísimo con el cierre que tuvo.



Y después este semestre, pues también, o sea, hoy con un periodo de reflexión, de mucha autocrítica respecto a qué pudimos haber hecho diferente, o qué pudimos haber hecho mejor, o qué dejamos de hacer a nivel de equipo de trabajo para que las cosas salieran mejor. Me parece que han sido en estos días, ya casi un par de semanas de que terminó nuestra participación, pues una etapa de mucho dolor y frustración y reflexión para que esto no vuelva a pasar en un club como la Liga.

—¿Es la Liga el club de mayor presupuesto para tener los mejores jugadores, la planilla más cara que se puede decir en el fútbol de Costa Rica?

A ver, no conozco con detalle la planilla de Saprissa o de Herediano, digamos que son los que a la distancia se ven con planillas de jugadores con cierto perfil de jerarquía.



Lo que sí está claro es que tenemos el mejor centro de entrenamiento, tenemos las mejores herramientas para desarrollar a nuestros futbolistas, desarrollar a nuestras ligas menores, y eso es una ventaja competitiva que debemos de consolidar cada fin de semana. Entonces, después a nivel de nómina del primer equipo puntualmente, no te lo sabría decir, pero tenemos lo suficiente para conseguir los objetivos.

—¿Era Joel Campbell el jugador mejor pagado en la Liga este semestre?





Mira, la verdad son temas que creo que no son tan pertinentes. O sea, yo francamente no me gusta mucho hablar de los contratos o de los ingresos de los jugadores. Creo que al final lo que debe ser importante es el rendimiento del jugador en la cancha, lo que es visible para todos. Y bueno, en el caso de Joel, pues es un jugador que todos conocemos, una gran jerarquía con una trayectoria, un referente del fútbol costarricense a nivel mundial, te diría.



Pero bueno... que hoy está terminando su contrato y que ya se definirá en función de lo que vaya pasando en estas semanas con el cuerpo técnico, si podría o no seguir acompañándonos en el proyecto.

—Precisamente por eso llega un mercado tan voraz de que también hay otros equipos que se desean al jugador haya hecho un buen rendimiento, no haya tenido un buen rendimiento, es Joel Campbell y lo quieren. Para nadie es un secreto. ¿Usted lo ve en la Liga, lo ve en Saprissa o lo ve en Herediano?

Pues a ver, yo lo veo que puede estar en cualquier parte. O sea, es un jugador con que todos sabemos que tiene mucha calidad. Con Joel en ese sentido, por lo menos el año que yo llevo aquí en Costa Rica, el comportamiento de Joel, no hay nada que reprochar en su actitud en el día a día, en los entrenamientos, su disposición ante las decisiones del macho.



Entonces creo que en ese sentido no hay nada que reprochar. Hay vigencias, hay contratos, hay decisiones. Veremos más adelante en la charla hoy con la prioridad que tenemos que es definir el director técnico y ya más adelante ya entraremos en materia con las posibilidades de altas, bajas y demás.



—Hay un tema en el liguismo y es que Costa Rica viene de repetir campeones. Saprissa fue tetracampeón, el Herediano fue bicampeón y la Liga corta esa racha. En el análisis meramente futbolístico de las métricas que me imagino que ustedes tienen partido a partido. ¿Por qué la Liga no pudo revalidar ese título?

Mira, yo creo que tuvimos una primera vuelta muy mala. Tuvimos una primera vuelta donde el equipo hizo nueve puntos y son muy pocos. Al final el equipo tuvo una cierta reacción.

En la segunda vuelta el equipo hizo una segunda vuelta correcta. Tampoco vamos a decir que nada extraordinario pero hizo una segunda vuelta correcta que no fue suficiente para llegar al objetivo mínimo que era calificar entre los primeros cuatro. Creo que en ese ejercicio entra todo esto que venimos hablando de ser muy autocríticos, de entender que, como bien dices, qué pasó en la cancha.



O sea, más allá de todo lo que pasó afuera de la cancha, qué pasó adentro. Y esa es parte del análisis. ¿Por qué perdimos algo de la solidez que veníamos teniendo el semestre anterior? ¿Por qué dejamos de tener un poco tanto juego interno? ¿Por qué fue tan difícil conectar con los delanteros? O sea, esa parte de juego también es parte de lo que se está analizando y de lo que seguramente tenemos que corregir dentro de la cancha para volver a ser ese equipo protagonista que domine los partidos y que termine ganando sólidamente los juegos.



—Si nos vamos a lo estrictamente en cancha, uno dice, bueno, analicemos un poco la historia, no sólo el año de Carlos Vela, que ni siquiera va por el año, digamos, faltan unos como un mesecito para eso, pero yo digo, bueno, la Liga tiene dos títulos nacionales de los últimos 25 torneos para un club tan histórico, grande como la Liga... ¿Qué le dice esa estadística y si se reconoce que hay un problema?

Sí, sí, la realidad es que me parece que es poco para los esfuerzos que ha hecho el club a nivel dirigencial por ser un club más dominante a nivel de trofeos en el país.



Creo que ese es el reto o el reto con el cual yo llegué a Costa Rica. Era respaldar los esfuerzos que venía haciendo la junta directiva con la consecución de los trofeos que se venían negando, sobre todo en el título nacional, porque también es importante aclarar que a nivel internacional la liga sí venía siendo un referente en Centroamérica. Simplemente se venía negando este torneo nacional.



Ese era el reto primario a mi llegada. Creo que fue redondo, fue maravilloso ese primer semestre. Y bueno, hoy el reto era refrendarlo, mantenerlo y demostrar ese dominio, digamos, en el fútbol nacional.



Y por eso es tan crudo lo que vivimos este cierre de semestre. Hoy es una oportunidad de reconstruirnos, de reinventarnos. El equipo tiene que tener esa sed de revancha desde el primer día de la pretemporada, que estoy seguro que así va a ser.



Y bueno, volver a intentar mejorar esa colección de campeonatos que, como bien dices, son pocos en función de los esfuerzos que el club ha hecho por ganarlos.

—Este tema quizás se lo han preguntado hasta la saciedad, pero quizás no desde esta perspectiva de la indisciplina que se dio en el equipo. No hay familia perfecta, no hay persona perfecta. Todos tenemos nuestros problemas con los que luchamos día a día, pero se dio que se despidió al preparador o al asistente, el preparador físico, por lo que sucedió con dos personas, un hecho grave, lamentable (ojalá que se encuentren bien esas personas) pero no se toma la misma decisión con Alejandro Bran: ¿Por qué no se tomó la misma decisión y así se acaba el tema de raíz?

Mira, a ver, yo creo que cada quien tiene rol y cada quien tiene funciones y unos tenemos más o menos, yo creo que cada uno tiene una responsabilidad y cada uno tiene una responsabilidad más o menos. Y yo creo que hay una enorme medida de responsabilidad fuera de la cancha.



Creo que en este caso, y es importante no crucificar a nadie, pero el asistente de preparación física al final es un miembro del cuerpo técnico. Y al ser miembro del cuerpo técnico, nos tenemos que regir bajo ciertos comportamientos, al ser modelos referenciales para el resto de los jugadores y de la institución. Yo mismo, o sea, hay cosas que no te puedes dar el lujo de hacer por lo que representas a nivel institucional.



Entonces desde ese lugar, pues bueno, como parte del cuerpo técnico hay cosas que están sancionadas en función del rol de responsabilidad que tienen. Y respecto a los jugadores, pues a ver, la solución no es, vamos, no es la mejor práctica a nivel profesional erradicar a quien se equivoca una vez. En este caso se sanciona porque no se ha dejado pasar un solo incidente sin ser sancionado conforme al reglamento interno.



Las sanciones no son bajas ni son leves, son sanciones de miles de dólares que se han ejecutado. Y bueno, aquí el tema es como en el fútbol, o sea, se equivocó. Bueno, pues el entrenador no saca al jugador el primer error, le trata de decir, oye, corrígele y enséñale videos y recorridos y hay que mejorar esta parte.



Ahora se equivoca dos, tres veces, pues dejas de jugar, te saca el entrenador y después ya no juegas más. Aquí en este caso es lo mismo, o sea, ok, te equivocaste, te sancionamos conforme a lo que estamos hablando, te damos acompañamiento y todo lo que tú necesitas. Ahora te vuelves a tropezar con la misma piedra, bueno, pues ya estamos hablando de otra cosa.



Entonces creo que en ese sentido es parte del acompañamiento, son muchachos jóvenes, son buenos futbolistas, en el caso de Bran estamos hablando de seleccionados nacionales, pero no quita que la disciplina no es negociable. O sea, aquí en este sentido la disciplina no es negociable.

—¿Qué tanto presupuesto hay para la elección del nuevo técnico?

Mira, es un poco como la primera pregunta o la de los presupuestos. Son temas privados, son temas confidenciales. Creo que eso es lo suficiente para buscar técnico de buen perfil, de jerarquía, en función de un perfil muy definido que ya tenemos de lo que estamos buscando.



Y bueno, en ese sentido hay que trabajar en función de ello. La liga es un club muy responsable, por eso es lo que es, porque es un club modelo a nivel económico y financiero y se toman las decisiones en función de los alcances que tenemos. Creo que en ese sentido el tema del presupuesto disponible no es factor para que no se tome una buena decisión.



—Y precisamente por eso yo le preguntaba si Diego Alonso, usted trabajó con él en Monterrey, o Víctor Manuel Vucetich, usted también trabajó con él también. ¿Son candidatos ellos? Una cosa es que sean candidatos, otra que más o menos interesen y otra que haya una negociación de por medio. Entendiendo la diferencia entre esas tres cosas: ¿Podría la Liga interesarse en un técnico como Vucetich o Diego Alonso?





No quería puntualizar en nombres propios, pero bueno, entendiendo el contexto de la pregunta, no, no son opciones, no son ambos. Tengo una extraordinaria relación con ellos, con Vucetich me tocó incluso trabajar tanto en Monterrey como en Mazatlán y con Diego Alonso. Incluso ganamos la Concachampions juntos, pero no, en este momento ambos no están siendo contemplados a nivel económico y no son posibilidades reales dentro del contexto del club.

—Cómo es su relación con otros gerentes en el fútbol de Costa Rica. A veces uno ve las aficiones muy exacerbadas, pero esto al final es fútbol. Cómo es su relación con, por ejemplo, Erick Lonis o Jafet Soto u otros gerentes deportivos de Costa Rica?

Pues es una relación cordial, una relación profesional buena. A ver, no te voy a decir que somos amigos, porque la realidad no es así, pero es una relación cordial que nos saludamos en cada, o sea, si nos topamos en los partidos o si es necesario algún mensaje de acomodo de fechas con todos. Creo que en ese sentido todos los gerentes han sido muy serios, muy profesionales y la relación es bastante respetuosa con mis nueve colegas.

—¿Cuál es su último mensaje para el liguismo que está expectante de las decisiones que se vayan a tomar?





A la gente pues que estamos comprometidos, que sabemos que el equipo quedó a deber en función de lo que la gente esperaba, en función de lo que habíamos vivido, pero que estamos 100% comprometidos en mejorar la versión del equipo, que estoy seguro que así va a ser y que estamos totalmente conscientes de las equivocaciones que se tuvieron y que se están corrigiendo y que el equipo va a volver al lugar donde debe de estar. Que agradecemos mucho el apoyo, porque el apoyo fue, siempre fue permanente y que esperamos que el siguiente semestre también lo que brindemos de la cancha hacia afuera sea recíproco.

