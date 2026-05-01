Dos nombres más se suman a las salidas de Alajuelense

Horas después de que se diera a conocer que Óscar Ramírez dejaba su puesto como entrenador de Liga Deportiva Alajuelense, dos nombres más se sumaron a la lista de salidas.

“En este proceso se confirma la salida del asistente técnico Wardy Alfaro y del preparador físico Juan Carlos Barrantes”, indicó el equipo.

Los tres representan los primeros cambios en la Liga, luego de quedar eliminados de las semifinales del Clausura 2026.

Cabe recordar que durante el Apertura 2025 los rojinegros fueron campeones de la Primera División, se dejaron la Recopa y lograron el tricampeonato en la Copa Centroamericana de Concacaf.

En este certamen, los erizos nunca encontraron su ritmo y se quedaron con las manos vacías, sin siquiera clasificar a la segunda fase del Clausura.