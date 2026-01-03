El futbolista Doryan Rodríguez se une a las bajas del campeón nacional, Liga Deportiva Alajuelense.

El futbolista jugará un año a préstamo con Puntarenas FC, así lo dieron a conocer ambos clubes.

Ruiz no vestirá la camiseta rojinegra por dos torneos. Se unió a las salidas de Diego Campos, Kenyel Mitchell y al asistente técnico Marcelo Sarvas como las salidas del club de cara al próximo semestre.



El club solo ha informado la contratación de Kenneth Vargas y la renovación de Jeison Lucimí.