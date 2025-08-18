¿Dónde están los goles de Alajuelense?

Óscar Ramírez asegura que Alajuelense genera opciones, pero falla en concretarlas.

“El tema es la eficiencia, que es el golpeteo final. Tal vez por ahí es el tema, porque, si mal no recuerdo, en el partido pasado tuvimos muchas opciones, no así la eficiencia en el golpeteo final”, explicó el timonel.

Los números son claros: La Liga ha marcado seis goles en seis partidos. En el Apertura suma tres, y la misma cifra en la Copa Centroamericana.

En el certamen local, anotó dos a Sporting (Kenyel Mitchell y Creichel Pérez) y uno más ante Guadalupe (Pérez). Contra Puntarenas (empate) y Herediano (derrota), se fue en blanco.

En Concacaf, Jonathan Moya marcó en la derrota ante Plaza Amador (1-2), mientras que en la victoria frente al Managua (2-0) los goles fueron de Diego Campos y Mitchell. Este jueves el rival será el Alianza, en un partido clave para mantener vivas las opciones de seguir defendiendo el bicampeonato.

“En la Centroamericana tenemos una semana muy dura, debemos puntuar bien y buscar la clasificación. Ahora nos toca una visita difícil al Alianza y luego recibir a Antigua”, destacó el entrenador.

Ramírez espera un cambio en lo que muestran sus pupilos en cancha, ya que el equipo sí ha trabajado en el tema.

“Porque trabajar sí hemos trabajado, esta semana hicimos énfasis en centros, definición, movilidad en el último cuarto y digo que está en la eficiencia, porque ocupados hemos estado”, indicó.