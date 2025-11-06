EN VIVO
Clock

de HS

Liga Deportiva Alajuelense

Dominio casi absoluto: Alajuelense tiene supremacía en liga menor

Así marchan los campeonatos de divisiones menores de Unafut. Solo el Herediano le quita el liderato a la Liga en una categoría.

Foto: Prensa Alajuelense
Foto: Prensa Alajuelense
Por Daniel Jiménez 6 de noviembre de 2025, 7:23 AM

Alajuelense tiene un dominio casi absoluto en divisiones menores de Unafut.

La Liga lidera la tabla general en las divisiones U-13, U-14, U-15, U-17, U-19 y U-21. 

Solo en la U-12, el Herediano lo supera con 41 puntos y los rojinegros marchan segundos con 37 unidades.

La supremacía manuda es casi absoluta. 

En cuanto al Saprissa, los morados ocupan dos terceros lugares, cuatro segundos lugares y en la Sub-21 es sétimo.

La Sub-21 es la antesala a la Primera División y los erizos lideran con 31 puntos, Sporting es segundo con 25 y Herediano tercero con 24.

Así marchan los torneos de liga menor:

Liga Menor. Unafut
Categoría Sub-12

Liga Menor. Unafut
Categoría Sub-13

Liga Menor. Unafut
Categoría Sub-14

Liga Menor. Unafut
Categoría Sub-15

Liga Menor. Unafut
Categoría Sub-17

Liga Menor. Unafut
Categoría Sub-19

Liga Menor. Unafut
Categoría Sub-21

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas