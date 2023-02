Discurso de Andrés Carevic se centra en el "no hemos ganado nada"

18 de febrero de 2023, 11:34 AM

El técnico Andrés Carevic tiene claro que si equipo "no ha ganado nada", pese al buen momento que vive en el Torneo de Clausura 2023.

“Soy cauto porque llevamos el 30% de la competición y no hemos ganado nada. Hay que mantener los pies sobre la tierra y seguir trabajando para lo que se viene”, comentó el estratega luego de la goleada 5-0 ante Grecia.

Además, indicó que no hay espacio para la relajación porque el campeonato marcha muy rápido.



“No hay lugar para relajarse, ese es el tema. Jugador que no trabaja al full, que no está al 100%, queda fuera, muy seguro que el que viene atrás lo pasa“, añadió.



El siguiente reto para Carevic y compañía será este martes a las 8 p. m. ante Cartaginés en el Morera Soto.