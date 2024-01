Directivo de la Liga sale en defensa de Carevic: "No hay que crear crisis donde no hay"

"La continuidad de Andrés no está bajo discusión, él y su cuerpo técnico están haciendo un buen trabajo (...). No es solo de sacar al cuerpo técnico y todo va a mejorar. Hubiéramos podido jugar los tres minutos que el árbitro se confundió y diez minutos más y quizás la pelota no entraba. Necesitamos estar unidos y no hay que crear crisis donde no hay, estamos a dos puntos del líder", comentó Calderón.