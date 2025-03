Diferencia entre lo visto en cancha y las declaraciones: Esto dicen los jugadores de la Liga

En ocasiones, las declaraciones de un futbolista pueden meterlo en el debate o en la polémica por sus reacciones después de un partido.

El calor del momento o alguna frustración por el resultado obtenido puede generar roncha.

En el vestuario de la Liga son conscientes que muchas veces el culpable es “el calor del momento”.

“Cada uno toma la decisión de qué hablar y qué decir, soy totalmente quitado a las cámaras, no me gustan, siempre es un pleito cuando me toca hablar con ustedes (risas), no es porque tenga algo en contra sino porque es mi personalidad”, detalló Jonathan Moya.

El atacante afirmó que “trato de decir las cosas cómo son, al final nosotros tomamos las decisiones de decir las cosas. Como todo jugador a veces se dice una frase y luego se llega a la casa y dice, por qué dije esto, tal vez se va a malinterpretar”.

El ariete contó cuál es fórmula para salir bien librado de las entrevistas en momentos de tensión.

“En mi caso es tratar de decir lo que pienso en el momento, cada jugador es el que sale y dice, tratamos de decir lo que vivimos en el campo. Tal vez no tenemos la estadística acertada o no, yo soy uno que trato de que si perdemos trato de hablar poquito, limitar las palabras”, aseguró.

Y agregó: “Puede ser eso de qué tal vez salimos con el calor del momento o con alguna frustración, pero sí tratamos de hablar lo que vemos en el campo. Sin juzgar a nadie, los aficionados en su pantalla ven algo diferente y tratamos de respetar lo que ellos piensan, nosotros tratamos de decir cómo nos sentimos y como estuvo el partido por cm lo vivimos”.

Por su parte, el futbolista Diego Campos sentenció que “por el calor del partido es difícil hacer un análisis en frío de lo que pasó”.

“Luego se ve el video, y ya son cosas diferentes, pueden ser cosas por mejorar como futbolistas ser más fríos en ese tipo de declaraciones”, expresó.

También dijo que lo que menos piensa el futbolista es en la entrevista posterior al juego y que por eso deben tener más calma a la hora de brindar sus comentarios.

“Son errores que uno comete, todos cometemos errores, a veces son muy claras, a veces es cuestión de gustos de un equipo jugó bien o no, a veces con estadísticas nos falta un poco más de calma al dar ese tipo de declaraciones, pero uno no está pensando en las declaraciones cuando está jugando”, concluyó.