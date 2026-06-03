Día de la Camisa Rojinegra invita a aficionados y coleccionistas a celebrar 101 años de sus colores

Este 4 de junio, Liga Deportiva Alajuelense celebrará el Día de la Camisa Rojinegra, invitando a aficionados y coleccionistas a conmemorar los 101 años de los colores rojo y negro.

La actividad se llevará a cabo en el Salón París – Carlos Alvarado, entre las 6 p. m. y las 9 p. m.

Se habilitará un mercadito de camisetas retro originales de la Liga y espacios para la compra, venta e intercambio de artículos de colección.

El evento también contará con la participación de coleccionistas invitados, quienes exhibirán algunas de las camisetas y piezas más representativas de distintas épocas del club.

También habrá un espacio para el intercambio de postales del álbum del Mundial 2026.

La actividad será gratuita.



