Liga Deportiva Alajuelense
Desde los ₡7.000 hasta los ₡18.000: La Liga saca a la venta entradas para juego ante LAFC
El partido será el próximo 17 de marzo a las 7 p. m. en el Morera Soto.
Liga Deportiva Alajuelense ya sacó las entradas a la venta para el importante partido de Concacaf ante el LAFC.
El partido será el 17 de marzo a las 7 p. m. en el Morera Soto y será la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.
La venta será exclusiva para los asociados y ya este viernes será abierta al público en general.
Los boletos estarán disponibles en el sitio boleterialaliga.com.