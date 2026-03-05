Desde los ₡7.000 hasta los ₡18.000: La Liga saca a la venta entradas para juego ante LAFC

Liga Deportiva Alajuelense ya sacó las entradas a la venta para el importante partido de Concacaf ante el LAFC.

El partido será el 17 de marzo a las 7 p. m. en el Morera Soto y será la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.



La venta será exclusiva para los asociados y ya este viernes será abierta al público en general.

Los boletos estarán disponibles en el sitio boleterialaliga.com.