EN VIVO
Clock

de HS

Liga Deportiva Alajuelense

Desde los ₡7.000 hasta los ₡18.000: La Liga saca a la venta entradas para juego ante LAFC

El partido será el próximo 17 de marzo a las 7 p. m. en el Morera Soto.

Foto Juan Manuel Quirós
Foto Juan Manuel Quirós
Por Daniel Jiménez 5 de marzo de 2026, 17:13 PM

Liga Deportiva Alajuelense ya sacó las entradas a la venta para el importante partido de Concacaf ante el LAFC.

El partido será el 17 de marzo a las 7 p. m. en el Morera Soto y será la vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

La venta será exclusiva para los asociados y ya este viernes será abierta al público en general.

Los boletos estarán disponibles en el sitio boleterialaliga.com.

Entradas.

WhatsAppTeleticacom

Tags
Más notas