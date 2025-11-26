Desde Guatemala le dan una luz a Óscar Ramírez para la final ante Xelajú
Esta es la posible alineación del rival rojinegro en la ida de la final de la Copa Centroamericana.
Desde Guatemala le dan a Óscar Ramírez, técnico de la Liga, una importante luz para el juego de ida de la final de Copa Centroamericana.
El compromiso ante Xelajú será este miércoles a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.
El medio de comunicación La Prensa publicó la posible alineación del equipo chapín.
Potero:
Rubén Silva
Defensas:
Raúl Calderón
Widvin Tebalán
Manuel Romero
Kevin Ruiz
Mediocampistas:
Freddy Góndola
Juan Cardona
Jorge Aparicio
Antonio López
Delanteros:
Romario da Silva
Pedro Báez
Eso sí, este once titular se confirmará a las 7 p. m., pues los clubes deben entregar la alineación oficial a la organización para hacerla pública.
Dentro del equipo del técnico Amarini Villatoro hay un viejo conocido rojinegro como es el panameño Freddy Góndola.
Por su parte, en Alajuelense hay una gran incógnita sobre quién será el portero que supla al uruguayo Washington Ortega, quien tiene una lesión muscular.