¿Descansó jugadores Óscar Ramírez? Así alinea Alajuelense este viernes

Desde el martes la gran pregunta alrededor de la Liga Deportiva Alajuelense es si Óscar Ramírez iba a descansar jugadores en el encuentro ante Pérez Zeledón.

Ya las dudas se despejaron, porque los manudos ya dieron a conocer el once titular que saldrá al terreno de juego del Morera Soto esta noche.

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Pero, ¿por qué esto es importante?

Porque Alajuelense, el martes, en casa se juega un boleto a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los rojinegros empataron 1-1 el martes anterior en el BMO Stadium de los angelinos y la serie se encuentra abierta.

Una vez finalizado el choque de hoy, los alajuelenses se concentrarán en el partido de Concacaf, mientras que Los Angeles FC juega mañana sábado ante el Austin FC.