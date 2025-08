¿Desactualizado? La pregunta que no le gustó a Óscar Ramírez

Hace algún tiempo en sus conferencias de prensa, Óscar Ramírez respondía consultas sobre su regreso, pero en el inicio de esta temporada y tras el traspié ante el Plaza Amador de Panamá (1-2) y el agónico triunfo 1-0 contra Guadalupe en el último suspiro, el técnico rojinegro se topó con un pregunta que no le hizo mucha gracia.



Freddy Gómez, periodista de Deportes El Cazador y Radio Actual, le consultó al estratega manudo: Yo le he escuchado a usted decir que ha visto técnicos con muy buenos conceptos en el fútbol nacional, yo quisiera conocer qué está haciendo Óscar Ramírez para actualizarse y si lo que está haciendo le alcanza para las exigencias de la Liga.

"Yo creo que es una pregunta tal vez no sé con qué intención, si estoy acá, si es por el tiempo que dejé, creo que no, yo tengo un muchacho como Wardy Alfaro y Marcelo Sarvas", comentó Ramírez.



Y agregó: "Lo que son quiebres de líneas, la profundidad, el presentarse a atacar los espacios es uno de los conceptos que estamos tratando y que nadie lo está haciendo, no es que nadie, sí se intentan, pero hacerlo de manera coordinada y varias veces durante un encuentro, cuesta. Si es de eso creo que estamos tratando de eso".

Además, Ramírez volvió a insistir en que no sabía por qué el cuestionamiento del comunicador.



"No sé la pregunta en sí de qué va, pero hacemos bloque alto presionante, bloque intermedio también bajo, intentamos combinar por los costados, no sé por qué la pregunta tan así que si me falta, creo que estamos en la misma línea", añadió.



También, el Macho aprovechó para aclarar que "los equipos de antes no tenían los conceptos y ahora todo mundo los tiene".



El siguiente reto del Macho y de la Liga será este jueves a las 8 p. m. ante el Managua en Nicaragua por la Copa Centroamericana.