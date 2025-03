Denuncian a Celso Borges y Alexandre Guimaraes: Esto es lo que sabe del caso

Celso Borges y Alexandre Guimaraes fueron denunciados por la esposa del futbolista, de apellido Peralta. La denuncia se interpuso en el Juzgado de Pensiones contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Pavas.

Teletica.com contactó a los abogados de ambas partes para conocer sus versiones.

"Es importante aclarar que no se trata de una violencia doméstica física, sino una violencia psicológica y patrimonial. La denuncia ya está interpuesta y ya se fijaron las medidas cautelares, se fijó que no acercarse al piso 14 de donde ella vive y no tratar de quitarle los perros ni nada por el estilo, porque son la compañía de ella, ella es de nacionalidad española y vive sola, no tiene familia aquí", comentó Hugo Navas, abogado de la parte denunciante.