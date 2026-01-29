Decisión tomada: Alajuelense anuncia la salida de Alberto Toril

Se acabó el misterio y lo que era un secreto a voces se cumplió.

Liga Deportiva Alajuelense anunció oficialmente la salida del delantero Alberto Toril del equipo.

El español de 28 años comenzó con buen ritmo con el equipo hasta que poco a poco fue perdiendo participación al punto de quedar al margen para este arranque del Clausura 2026.

“LDA anuncia que el jugador Alberto Toril ya no forma parte del club.

“Agradecemos su tiempo con el equipo y le deseamos el mayor de los éxitos tanto en lo personal como en lo futbolístico”, expresó el club en un comunicado.

LDA anuncia que el jugador Alberto Toril ya no forma parte del club.



Agradecemos su tiempo con el equipo y le deseamos el mayor de los éxitos tanto en lo personal como en lo futbolístico. pic.twitter.com/yoUFHdBDQc — Alajuelense (@ldacr) January 29, 2026

Toril disputó 68 partidos con los rojinegros y marcó 18 goles con cinco asistencias.

De momento, se desconoce el futuro inmediato del español.



