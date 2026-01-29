EN VIVO
Liga Deportiva Alajuelense

Decisión tomada: Alajuelense anuncia la salida de Alberto Toril

El delantero disputó 68 partidos con los rojinegros.

Prensa LDA
Por José Fernando Araya 29 de enero de 2026, 14:17 PM

Se acabó el misterio y lo que era un secreto a voces se cumplió. 

Liga Deportiva Alajuelense anunció oficialmente la salida del delantero Alberto Toril del equipo. 

El español de 28 años comenzó con buen ritmo con el equipo hasta que poco a poco fue perdiendo participación al punto de quedar al margen para este arranque del Clausura 2026.

“LDA anuncia que el jugador Alberto Toril ya no forma parte del club. 

“Agradecemos su tiempo con el equipo y le deseamos el mayor de los éxitos tanto en lo personal como en lo futbolístico”, expresó el club en un comunicado. 

Toril disputó 68 partidos con los rojinegros y marcó 18 goles con cinco asistencias. 

De momento, se desconoce el futuro inmediato del español. 

