¿Debe la Liga renovar a Guimaraes de una vez o esperar a que termine el torneo?

En la Liga ya se habla de la posible renovación de Alexandre Guimaraes en el banquillo, pero: ¿Debe la Liga renovar al estratega ya o, por el contrario, se debe esperar a que termine el torneo?

El presidente de la Liga, Joseph Joseph, se refirió al caso de Guimaraes y dejó en clara su postura.



“Por supuesto, la verdad que nos encantaría que él (Guimaraes) continúe, esas cosas siempre las hablamos al final, pero a nosotros nos gustaría que siga. Vamos a ir conversándolo durante el torneo, no es un tema que puede hacerse público y será una toma de decisiones de toda la directiva y mi persona”, indicó el jerarca rojinegro a Teletica Deportes Radio.



Además, Joseph Joseph añadió que “yo creo que el interés es de ambas partes”.



Por su parte, Guimaraes afirmó que él ya sabe el interés de los manudos en que continúe en el puesto.

“Sí, don Joseph me lo ha hecho saber. Lo que más nos ocupa en este momento es dar continuidad a lo que hemos estado haciendo, y por eso dije que estamos preparando la Liga del futuro sin despistarnos de la Liga del presente”, añadió.

Guima agregó que se siente muy a gusto con el proyecto que tiene en la institución rojinegra.



“Mis compañeros del cuerpo técnico también están a gusto, y vamos a esperar a pasar esta seguidilla. Después ya veremos qué pasa. Siempre es agradable ver la respuesta a nuestro trabajo, en cualquier lugar donde estemos”, contó.



¿Debe la Liga renovar al estratega ya o, por el contrario, se debe esperar a que termine el torneo?



Los exfutbolistas Pablo Gabas y Carlos Hernández, así como el exdirectivo William Cordero consideran que la dirigencia debe esperar hasta final de semestre para analizar cuáles objetivos se cumplieron.

Pablo Gabas, exfutbolista

"Yo creo que se debe esperar al final del torneo, se está hablando con un técnico de gran bagaje y trayectoria, pero, al fin y al cabo los resultados terminan mandando, entiendo que Guimaraes está cómodo y por eso no habría problema en esperar a diciembre y ver qué objetivos se cumplieron y esperar".

William Cordero, exdirectivo

"Yo creo que se debe esperar el avance de proceso en el torneo, lo hecho por la Liga es una actuación normal dentro de lo que ha hecho la Liga como fue de la mano de Carevic, no hay nada diferente. La diferencia está en que nos entregue el campeonato, luego hablamos, yo en este momento no me distraigo en renovar, es trabajar en hacer todo lo posible para ganar el título y luego podemos hablar, antes no porque la concentración debe ser total y exclusiva en avocarnos en sacar el título".



Carlos Hernández, exfutbolista

"En lo personal, yo pienso que deberían esperar hasta que haya resultados positivos en el sentido hablando de campeonatos, creo que tanto Guimaraes como su cuerpo técnico saben que ellos tienen una presión por ganar la 31 y ellos lo saben si ellos ganan ese título yo lo renovaría por dos años y continuaría pero después de ganar el título".