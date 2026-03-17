¿De cuánto será el premio a clubes que avancen de ronda en Concacaf?

Liga Deportiva Alajuelense se enfrenta tú a tú con el LAFC este martes a las 7 p. m. en el Morera Soto. La serie está 1-1.

Si bien la gloria de avanzar de ronda en este torneo internacional es de mucho respeto para los clubes ticos, en esta ocasión también podría venir cargada de dinero.

La Concacaf otorga un premio de $300.000, unos ₡140 millones.

El vencedor de esta fase llegará a los cuartos de final del torneo Copa de Campeones de Concacaf.

LAFC llegó a esta instancia luego de dejar en el camino al Real España, dirigido por el técnico Jeaustin Campos.

Por su parte, los manudos quedaron sembrados en la fase de octavos de final tras quedar tricampeones de la Copa Centroamericana.