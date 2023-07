Daniel Chacón: "Jamás vería como un retroceso venir a la Liga"

“Me parece que llamarlo retroceso volviendo a un equipo como Alajuelense me parece una falta de respeto a la institución, pues venir acá es un reto super importante. El tema de que tal vez no se dio como yo quería en al menos seis meses, bueno yo tenía un contrato de segundo equipo y en este tiempo logré conseguir un contrato de dos años de MLS, entonces hice lo que tal vez muchos no entendían y al final salió muy bien, y vengo con mucha ilusión”, afirmó.