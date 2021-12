Daniel Arreola tras salir de la Liga: "El penal no marca mi relación con el club"

El mexicano Daniel Arreola se convirtió en una nueva baja en Alajuelense. El futbolista atendió esta tarde a Teletica.com para valorar el año en su equipo.

Además, fue enfático al manifestar que el fallo de su penal en la serie ante Saprissa fue algo circunstancial, pues hasta Lionel Messi comete errores.

¿Por qué se da su salida del equipo?

Estábamos en pláticas y no llegamos a un mutuo acuerdo.

¿Qué análisis hace de su año en el equipo?

Fue un año bastante bueno porque mi familia y yo nos topamos con un país bastante bonito, nos vamos con esa satisfacción y en lo futbolístico a lo largo de mi carrera me he topado con retos. Ha sido una linda experiencia.

En el primer torneo fueron líderes, pero ahora tampoco pudieron levantar el título...

Fue espectacular, estuvimos de líderes y por amplia cantidad de puntos, en ese torneo no hubo gran final. En el segundo campeonato, el error fue no quedar líderes. Me quedo con esa espinita de la revancha. Sé el jugador y la persona. Un penal lo falla hasta Messi.

¿Le cobran el penal fallado para su salida?

Eso no marca ni mi relación con el club ni con la dirigencia. Me voy contento. Fue circunstancial. Para patear ese penal se necesitan bastantes de los que tú ya sabes por todo el entorno. A mí me gustó estar acá. Soy un hombre de retos porque yo festejé el penal de la Liga Concacaf y soy el primer arrepentido de fallar ese del campeonato.

¿Va para México o se queda con otro club en Costa Rica?

Sí, la verdad es momento de volar a mi país, jugar un par de torneos más y quiero pasar fiestas navideñas con los míos. Fue el fin en Alajuelense.

¿Está dividido el camerino? ¿Qué análisis hace del vestuario?

No. Se seguirán escuchando ese tipo de cosas, pero es de gente que le es fácil hablar detrás de una pantalla o un celular. Es un gran equipo. Son jugadores con gran calidad humana y estoy seguro de que al equipo le va a llegar su revancha. Con el plantel que tiene pronto llegarán los resultados. El fútbol es así cuando se pierde sos el más malo y cuando se gana sos el mejor.