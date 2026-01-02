Dañan con pólvora estatua de Alejandro Morera Soto
Vea aquí cómo quedó el monumento.
Dañaron con pólvora la estatua de Alejandro Morera Soto, ubicada en el Parque Eloy Alfaro conocido por los alajuelenses como Parque Palmares.
Así lo confirmó a Teletica.com José Bastos, de planes y operaciones de la Policía Municipal de Alajuela.
Bastos indicó que en horas de la madrugada del 1° de enero, mediante las cámaras de vigilancia de la Policía Municipal se logró observar a tres sujetos reventando pólvora en el sitio.
"Cuando llegan los oficiales, logran ubicar las tres personas que informa monitoreo, dos de ellas menores de edad y un adulto de apellidos Chinchilla Villalobos, el cual al momento de llegar le colocaron un tipo de bombeta a la estatua de Alejandro Morera Soto en el pie derecho donde sostiene un balón de futbol, explotando y dañando el monumento", comentó Bastos.
Bastos indicó que fueron detenidas las tres personas pasadas a celdas de la Policía Municipal y se solicitó directriz funcional a la Fiscalía y se procedió pasar el día de ayer a las 11 a. m. a Los dos menores llegaron con sus padres a la Fiscalía.Chinchilla.
"Por la rápida intervención de la policía se evitó que el daño fuera mayor al monumento y que realizaran más daños al parque. Estos actos de violencia no hay que permitirlos. Se le comisa también pólvora ilegal, tipo bombeta y cuarto de dinamita", destacó Bastos.
Así quedó dañada la estatua: