¡Cuatro partidos! Manjrekar James castigado por golpear a Andy Rojas

El Tribunal Disciplinario de la FCRF informó sobre los castigos tras los partidos de reposición.

El mayor castigo recae para el defensor de Alajuelense Manjrekar James y también el estadio Alejandro Morera Soto.



Alajuelense



Sancionar al jugador Manjrekar James con un total de 4 compromisos que se dividen de la siguiente manera:



Tres partidos de suspensión y una multa de ₡225.000 por conducta violenta al golpear a un adversario y configurarse el agravante de no estar en disputa el balón.

Un partido de suspensión y ₡100.000 por retrasar la reanudación del partido al no querer abandonar el terreno de juego luego de ser expulsado.

Sancionar al club con una multa de ₡200.000 por el lanzamiento de objetos considerados no peligrosos (un vaso de cartón con líquido) y que no contacten a ninguna de las personas en el terreno de juego o zonas adyacentes.



Sancionar al club con una multa de ₡250.000 por el lanzamiento de objetos considerados peligrosos (monedas de cien colones) que no contacten a ninguna de las personas en el terreno de juego o zonas adyacentes, por primera ocasión en el torneo.



Sancionar al club con una multa de ₡400.000 por cuanto se dio el ingreso de objetos no permitidos (bombas de humo) en los estadios.



Sancionar al club con una multa de ₡150.000 por primera ocasión en la temporada.



Herediano



Sancionar al club con una multa de ₡400.000, ya que su director técnico no se presentó a la conferencia posterior al partido en el tiempo reglamentario.



Sancionar al club con una multa de ₡100.000, por incurrir en conducta incorrecta por primera ocasión en la temporada.



Guanacasteca



Sancionar al jugador Yael Andrés López Fuentes con un partido de suspensión y una multa de ₡70.000 por acumular su quinta tarjeta amarilla durante el presente campeonato.



Sancionar al jugador Johnny Harold Leveron Ucles con un partido de suspensión y una multa de ₡70.000 por acumular su quinta tarjeta amarilla durante el presente campeonato.