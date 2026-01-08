¿Cuánto tiempo estará fuera Óscar Ramírez en la Liga tras su operación?

Para muchos fue sorpresivo, pero para Alajuelense no.

Óscar Ramírez fue operado este miércoles por una hernioplastia umbilical que lo tendrá varios días fuera por recuperación.

Por dicha, su operación fue exitosa y apenas estará fuera por un par de días, esto según confirmó Carlos Vela, gerente deportivo de Alajuelense.

“Óscar está perfecto. Él venía batallando y traía una molestia con una hernia y aprovechó este breve receso para aplicarse la cirugía y ayer por la tarde estábamos ya hablando con él de fútbol”, destacó Vela a los micrófonos de Teletica Radio.

Incluso, el gerente mexicano aseveró que esperan contar con él en la próxima práctica y que no habrá problema para que pueda estar en el debut del Torneo de Clausura 2026 ante Liberia el próximo jueves.

“Mañana (sábado) el equipo descansa y esperamos que el domingo ya vuelva, mientras tanto las prácticas al frente las tiene Wardy Alfaro, pero no nos preocupa, pues, tenemos un gran recurso humano en nuestro cuerpo técnico”, aseveró.

De momento el técnico se encuentra guardando reposo y esperando para regresar a los entrenamientos con el campeón nacional.



