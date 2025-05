¿Cuál tiene que ser el cambio en la Liga? Dos históricos rojinegros lo tienen claro

Alajuelense volvió a perder un título más y nuevamente incrementó su crisis.

Tras una temporada donde llegaban invictos, el Herediano se encargó de frenarlos en el último partido para coronarse como bicampeones y de paso sumar 31 títulos, desplazándolos del segundo lugar con más títulos.

Pero, ¿a dónde tiene que venir el cambio para la Liga?

Dos históricos exrojinegros hablaron con Teletica.com y ambos dieron sus puntos de mejora para el club de cara a la próxima temporada.

Se trata de Mauricio Montero y Carlos Hernández, quienes aseguran que los cambios tienen que darse ya y sienten que es el momento para que el CAR comience a tener su chance en la Liga.

​Ambos coinciden también en que Óscar Ramírez es el menos culpable y más bien es la clave para comenzar ese cambio.

“Casi que todos los años hay pocos cambios, se consuelan con pedir perdón a la afición y estar dolidos, pero no se ve un cambio general, se traen jugadores de afuera y no se ve ese cambio, es un equipo que en toda la fase inicial juega bien, pero al final no da la talla”, comenzó diciendo el Chunche.