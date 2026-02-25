¿Cuál era la situación de Alajuelense tras 8 fechas en el Apertura?

En el Clausura 2026, la Liga Deportiva Alajuelense se ubica en la sexta casilla del certamen. ¿Qué pasaba con el equipo en el Apertura 2025?

En el mismo punto del campeonato anterior, a una fecha del punto medio de la competencia, la Liga se ubicaba en la sexta casilla; la diferencia eran los puntos.

En setiembre de 2025, tras ocho jornadas, los manudos tenían 13 puntos; esta vez solo han sumado 9, con el atenuante de que en el Apertura le debían un juego al calendario y solo habían disputado siete cotejos.

Otra diferencia eran las distancias a zona de clasificación y a la cima.

En el Clausura, el cuarto lugar es de San Carlos, con 12 unidades, mientras que el semestre anterior el cuarto escalón era de Saprissa, con el mismo puntaje.

Tras ocho jornadas del Apertura había un triple empate en la cima, con Cartaginés, Pérez Zeledón y Liberia alcanzando la marca de 14 unidades, solo una más que los erizos. En el Clausura la diferencia es de siete, con Cartaginés y Herediano con 16 puntos.

Como dato llamativo, la novena fecha del Apertura dejó a Alajuelense en la cima, ya que derrotaron a San Carlos y los blanquiazules, Guerreros del Sur y Liberia no ganaron sus respectivos cruces.