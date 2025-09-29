Creichel Pérez se disculpa por indisciplina en la Liga: "Es de valientes aceptar los errores"
Este fue el mensaje que publicó el jugador rojinegro tras quedar fuera de convocatoria para el partido ante Motagua.
El futbolista de Alajuelense, Creichel Pérez, ofreció disculpas tras quedar fuera del partido ante el Motagua de Honduras por indisciplina.
Pérez no viajó a suelo catracho para enfrentar al Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La Liga va abajo en el marcador 1-0.
Creichel es uno de los jugadores más sobresalientes del equipo y pese a esto, el club tomó la decisión de que no formara parte del plantel que afrontará este compromiso.
Este lunes, el jugador publicó una historia en su Instagram: "Es de calientes aceptar los errores. Hoy solo quiero pedir una disculpa a las personas que confiaron en mí".
Creichel Pérez siguió los pasos de John Paul Ruiz, quien este domingo también utilizó su Instagram para publicar un mensaje.