Creichel Pérez se disculpa por indisciplina en la Liga: "Es de valientes aceptar los errores"

El futbolista de Alajuelense, Creichel Pérez, ofreció disculpas tras quedar fuera del partido ante el Motagua de Honduras por indisciplina.

Pérez no viajó a suelo catracho para enfrentar al Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana. La Liga va abajo en el marcador 1-0.

Creichel es uno de los jugadores más sobresalientes del equipo y pese a esto, el club tomó la decisión de que no formara parte del plantel que afrontará este compromiso.

Este lunes, el jugador publicó una historia en su Instagram: "Es de calientes aceptar los errores. Hoy solo quiero pedir una disculpa a las personas que confiaron en mí".

Creichel Pérez siguió los pasos de John Paul Ruiz, quien este domingo también utilizó su Instagram para publicar un mensaje.