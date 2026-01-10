Creichel Pérez cambia su rumbo y de momento deja pasar el fútbol extranjero

El delantero de Alajuelense, Creichel Pérez, decidió hacer un cambio de rumbo para este semestre y pese a tener una oferta muy tentadora para marcharse al fútbol europeo, decidió quedarse un torneo más con los rojinegros.

Así lo confesó el propio jugador, quien mencionó que quiere consolidarse este nuevo año con el equipo y que tal vez en el mercado de medio año pueda al fin marcharse al exterior.

“Lo conversé con mi familia, con mi pareja, con Carlos Vela y creo que se puede llegar a algo más. Estoy apuntando a algo más y estoy trabajando para algo más. Creo que en este torneo tengo que hacer las cosas bien, enfocarme en mí y enfocarme en el equipo para que se logre”, mencionó el joven de 21 años.

La oferta que apareció en la órbita venía procedente del fútbol de Ucrania y económicamente era atractiva para él y su club.

Pero para Pérez no fue un torneo del todo fácil, pese a conseguir los dos títulos con la Liga, tanto el nacional como el de Copa Centroamericana, pues pese a jugar 22 partidos, vio reducir su cuota de minutos y apenas marcó cinco tantos.

Además, se vio involucrado en un incidente extrafútbol en barrio La California que lo marcó a él y a John Paul Ruiz y otros dos jóvenes luego de irse hasta los golpes a altas horas de la noche.

“Mi idea sería buscar esa salida ahora a mediados de año, que se abra una puerta más grande en el mercado de verano, como llaman allá en Europa. Bueno, yo en lo personal sí, en lo personal sí. Creo que ya cumplí mi sueño y bueno, también me gustaría irme otra vez campeón”, destacó.

La decisión del futbolista viene después de varios consejos de “su pareja, mi familia y el mismo Carlos Vela me ha ayudado y me mantiene al tanto”.

“Creo que la liga me ha ayudado mucho en ese sentido. Joseph me ha ayudado y me ha asesorado para hacer las cosas bien. Creo que al fin y al cabo es disfrutar del fútbol”, expresó.

Finalmente, el futbolista habló sobre la tranquilidad que da volver a las prácticas con el título bajo el brazo, pero hizo un llamado a no confiarse de más.

“Lo que vivimos fue algo impresionante y uno quiere estar ahí, no se quiere ver llorando al final del torneo. Tenemos a unos expertos que nos manejan superbién para que conformen una base de jóvenes, para que quede ese liguismo. Tenemos a los jugadores de experiencia que nos ayudan en eso y eso es lo que se quiere. La presión que se tenía ya la bajamos. Ahora solo estamos pensando en llegar lejos en Concachampions y poder ganar el torneo”, concluyó.



