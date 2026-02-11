Copa de Campeones y Clausura, los retos que le quedan a Alajuelense

La Liga Deportiva Alajuelense empezó el semestre con el reto de enfrentar tres certámenes. Hoy solo le quedan dos.

Este martes, ante Liberia, los rojinegros sellaron su despedida del Torneo de Copa, por lo que ahora se concentrarán en el Clausura 2025 y en la Copa de Campeones de Concacaf.

En el país son terceros, con nueve puntos, por detrás de Herediano y Cartaginés.

Desde enero, Óscar Ramírez, técnico erizo, ha sido claro acerca de que sus pupilos necesitan descanso.

Anoche, en el Carlos Baltodano, varios titulares se quedaron por fuera.

“Los muchachos que no están aquí están con más carga (Celso Borges, Anthony Hernández y Fernando Piñar). Jugamos el sábado un partido muy intenso, las pruebas de ellos salieron muy altas. A algunos los trajimos para que jugaran un tiempo; en algunos puestos arriesgamos más”, explicó el timonel.

Los manudos tienen como meta defender su cetro local y, para eso, deben retomar el ritmo que tuvieron durante el Apertura.

Por el Clausura, el clásico está a la vuelta de la esquina. En la fecha 7 el rival es Sporting y una semana después, el 21 de febrero, la Liga visita el Ricardo Saprissa.

En Concacaf, los erizos están sembrados en octavos de final, a la espera de quien gane el cruce entre Real España y LA Galaxy.

La organización tiene como fecha tentativa de debut el 10 de marzo, de visita, y cerrarían en casa el 17 del mismo mes.