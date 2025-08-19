Copa Centroamericana: La Liga viaja a El Salvador para disputar juego clave

Liga Deportiva Alajuelense parte este martes a El Salvador para enfrentar un juego clave en la cuarta fecha de la Copa Centroamericana.

El rival de turno es el Alianza, un club que lucha por dar la sorpresa en este torneo, mientras que la Liga pretende su tricampeonato.

Actualmente, el equipo de Óscar Ramírez es cuarto lugar del grupo A con tres puntos tras registrar una derrota en casa ante Plaza Amador de Panamá y un triunfo contra Managua en Nicaragua.

La delegación rojinegra está conformada por 23 futbolistas, según comunicó el el departamento de prensa del club.

El partido será este jueves a las 8 p.m. en el estadio Jorge "Mágico" González.

El líder del grupo donde están los bicampeones es el Plaza Amador de Panamá con seis puntos. El segundo lugar es el Antigua de Guatemala y el tercero es el Alianza con cuatro unidades. Sigue Alajuelense con tres y Managua ya quedó sin posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.