Contra las cuerdas: La Liga está obligada a una segunda vuelta casi perfecta para clasificar

Una segunda vuelta redonda, casi sin errores. A eso es lo que está obligado Alajuelense a partir de este momento si quiere buscar el bicampeonato en el Clausura 2026.

El campeón nacional comenzó endeble el certamen y, tras unos primeros partidos, en los que el técnico Óscar Ramírez declaró que costaban por el arranque casi de inmediato de un torneo a otro, la Liga fue perdiendo fuelle y se quedó rezagada.

Este sábado, con la derrota ante Puntarenas FC, los manudos terminaron una pésima primera fase en el sexto lugar, con solo nueve puntos y únicamente dos victorias en nueve partidos.

Además, perdieron la cima de la tabla acumulada y suman más goles recibidos que el torneo anterior (12 sobre los 10 que sufrieron en el Apertura). Una lágrima.

De cara a la segunda vuelta, los rojinegros están contra la pared y al borde del precipicio. La única forma, escalar.

Solo al comenzar la segunda vuelta ya tendrá dos escollos bastante fuertes: el primero ante el tercer lugar del torneo, el Cartaginés, este mismo martes; el otro, una dura visita ante San Carlos, cuarto puesto, el fin de semana.

Viendo el comportamiento del torneo anterior (primero con 10 equipos), el cuarto lugar fue Liberia con 27 puntos.

Es decir, como mínimo se necesitaría esa cantidad para entrar a las semifinales.

A hoy, la Liga necesitaría sumar 18 puntos como mínimo de los 27 que quedan en disputa para saborear esa clasificación, lo que se transforma en conseguir lo aproximado a seis victorias de las nueve posibles.

Decirlo es muy fácil, pero la situación se complica al ver el calendario que les hace falta, pero sobre todo su forma de jugar en la actualidad.

Es jugar tan al límite que esta misma semana podría sentenciarse su destino si no pellizca ni un solo punto de sus dos juegos ante dos de los protagonistas.

Pero también en el panorama aparece una visita al líder Herediano, el clásico nacional ante Saprissa (en el que podrían estar ya hasta eliminados) y un duro cierre como visitantes ante Liberia.

Lo cierto es que la Liga buscará cambiar el chip y la mentalidad y aferrarse a una gran segunda vuelta para no quedarse fuera del gran baile, además de que debe esperar que alguno de los que están arriba de ellos se desinfle y de momento, no parece suceder.

El panorama de la Liga:

A la fecha 9:

Es sexto de la clasificación

Perdió la cima de la tabla acumulada

Actualmente tiene 9 puntos

Faltan 9 fechas (27 puntos por disputar)

Necesita al menos 18 unidades más para alcanzar el mismo puntaje que tuvo el cuarto puesto en el certamen anterior (Liberia con 27 pts)

Esto se transforma en al menos seis victorias de las nueve fechas restantes con un calendario pesado.





El calendario restante es el siguiente:

Alajuelense vs Cartaginés

San Carlos vs Alajuelense

Los Ángeles FC vs Alajuelense (Copa de Campeones de Concacaf)

Alajuelense vs Pérez Zeledón

Alajuelense vs Los Ángeles FC (Copa de Campeones de Concacaf)

Herediano vs Alajuelense

Alajuelense vs Guadalupe FC

Sporting FC vs Alajuelense

Alajuelense vs Saprissa

Alajuelense vs Puntarenas FC

Liberia vs Alajuelense



