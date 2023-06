¿Confía la Liga en Jurguens Montenegro? Esto dice el atacante

—La Liga le dio la oportunidad al hondureño Ángel Tejeda, que al final no cumplió con las expectativas, la afición puede pensar: ¿Por qué no le dan esa oportunidad a Jurguens?

Yo he tenido la oportunidad y la aproveché, antes de ganar la 30 creo que lo hice bien, cuando me fui a Bolivia no lo hice tan mal y creo que me faltaron un poquillo más de minutos, todo es criterio de cómo lo vea la gente y los periodistas. Lo hice normal, ya luego fue cuando busqué más regularidad, en Puntarenas FC lo logré y ahora aquí en Pérez Zeledón vengo con la mentalidad de tratar de jugar.