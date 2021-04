Concacaf confirma juego de Alajuelense para este martes

Se acabó la novela. Tras una última petición de Alajuelense de mover el partido de día, la Concacaf confirmó que el cotejo se mantiene para este martes a las 4 p. m. tal y como está programado.

Esto quiere decir que los futbolistas que tuvieron problemas para ingresar a los Estados Unidos estarán ausentes para este juego.

En total se trata de siete fichas con las que no podrán contar los rojinegros: Bryan Ruiz, Leonel Moreira, Alex López, Johan Venegas, Barlon Sequiera, Marcel Hernández e Ian Smith.

El presidente de la Liga, Fernando Ocampo aseguró que de haber tenido clara la situación no hubieran prestado los futbolistas a la Tricolor.

“Si hubiésemos tenido clara esta situación, no prestábamos a los jugadores a la Selección Nacional. Nos queda un gran aprendizaje. Es muy difícil haber previsto todo esto”, indicó Ocampo.

El jerarca manudo aseveró que ahora no hay nada por hacer y deberán acatar las normas de Concacaf.

“Se pudieron haber hecho las cosas mejor, ahora nos queda aceptar la orden de Concacaf de jugar mañana”, indicó.

Además, aclaró que al club no le tocaba realizar esta solicitud, más bien fue algo que la propia Concacaf no gestionó bien.

“La Liga no era responsable de hacer esta solicitud con los jugadores, esto lo debía de hacer la Concacaf, pero la respuesta de ellos fue que no eran los encargados. La única opción era no prestar a los jugadores a la Selección”, explicó.

Con todas estas bajas, a la Liga no le quedará otra que buscar la remontada ante el Atlanta United este martes a partir de las 4 p. m.