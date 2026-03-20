"Con sorpresa": Todo lo que dijo Óscar Ramírez sobre Alejandro Bran

El entrenador de Alajuelense, Óscar Ramírez, se refirió a lo sucedido con Alejandro Bran este jueves en un parqueo en un condominio cerca de La Sabana. Los hechos requirieron de la intervención de la Fuerza Pública.

Ante lo sucedido, Bran fue separado de manera provisional del primer equipo y deberá entrenar con la categoría Sub-21. Esta sanción también se le interpuso a Kenneth Vargas.

Estas fueron las declaraciones de Ramírez la tarde de este viernes en el CAR, previo al juego de este sábado a las 8 p. m. frente a Herediano en el estadio Carlos Alvarado:

Situación de Alejandro Bran: Es lo mismo de Motagua, un poco de sorpresa, nos estamos jugando grandes cosas para lo que pasó, pero inmediatamente cambiando el chip, luego habrá tiempo con los muchachos para hablar y ver qué pasó, las medidas internas ya están, ahora totalmente enfocados mañana.

Sanciones a Bran y su posición sobre indisciplina: Uno cuando está en un puesto como este tiene que entender que está con seres humanos y no tiene el control de la vida privada de ellos, uno recalca el tema de descanso, ayer hablaba con Creichel (Pérez), la respuesta de él a lo que pasó fue la buena, entendió y recapacitó y en estos momentos es un muchacho diferente.

Qué sensación le da lo que ha sucedido: No me puedo detener, por qué esto o lo otro, con la gente que está, el problema está mañana, es darle para adelante.

Afrontar al Herediano: De la seguidilla que hemos tenido es el último que nos queda. Herediano sabemos que es un grupo guiado a buscar campeonatos, viene de dos pérdidas y eso lo hace todavía más peligroso. En el torneo nos recuperamos, tenemos victorias que nos da un empuje, lo de Concachampions era importante y somos consientes que luchamos hasta el final.

Tiene el control y respeto del camerino: Me parece una pregunta extraña, si fuera de hoy te puedo decir que sí lo tengo, son casos aislados, en la época mía era todavía más complejo este tema, en algún momento se sacaban la goma, más bien, ahora hay más control en el jugador, antes pasaba algo y como no habían teléfonos muchas veces no se sabía. No sé el tema del respeto, no sé por qué cuestionar eso, si es un tema... yo casi que a todos los ve uno como una familia, entonces más bien siento que tengo más irrespeto de la prensa que de mis jugadores.

Se cansa de estas situaciones de indisciplina: El equipo ha vuelto a ser peleador, fuimos campeones, estas cosas van a pasar y pasan, es muy elocuente porque sale tan en vivo, cuál sería la manera. Yo hablaba con Creichel Pérez y lo veo totalmente diferente, me decía: 'Profe, ya no soy el otro'. De estas cosas se saca mucho, como grupo hay que intentar que no vuelva a pasar, hay que tener filtros y si no no contratar o estar en control esto, hay que ayudar, es gente que todos tenemos nuestra situación. El club tiene psicólogos para tratar y se ha hecho, con los niños también se está haciendo, todos somos individuales. Si tiene que pasar para algo bueno, que no debería ser, pero si es para mejorar ahí vamos.

Capitanes: Ya lo vivimos antes, lo primero que pensamos es que se venía Herediano y que debíamos enfocarnos en eso. Como gente madura, es igual a lo que pasó la vez pasada.

Aaron Salazar a la Selección: En el caso de él es un muchacho muy serio, trabajador, sirve en emergencias en puestos donde ha jugado de lateral, central, cinco, tiene esa particularidad. Es una respuesta. Viene haciéndolo muy bien.

Herediano: La Liga que venía jugando, la de los tres partidos, sabiendo que tal vez estamos más parejos en temas individuales. Iremos buscando pasar, nos acercaría mucho a ellos.

Medidas Alejandro Bran: Creo que a lo interno está claro, parecido a lo de la vez pasada, el castigo de la vez pasada fue igual, un poco más económico, se habla de días, a la interna eso ya se manejó y ahora esperemos esto. Hay que ver qué va a pasar, hay que dar un respaldo en el tema social. Chreichel estuvo en terapia y los otros también. Si es constante hay que tomar decisiones. Fue mía, sí, la otra vez apié a la gente del avión.

Partido vistoso o aburrido: Es muy difícil cuando hay un mano a mano como LAFC, en este igual, Herediano es un partido bravo, ellos tienen que tener precaución, nosotros también eso entra en una cancha pequeña, sintética, un equipo experimentado como Herediano, hay que buscar el momento, entonces va a ser un partido trabado, a ellos no les sirve tirarse a lo loco adelante, se les podría enredar, será un partido muy táctico, tal vez aburrido, no va a ser ida y vuelta, si lo hacemos así será una lotería y siento yo que sería poner en riesgo algo que se puede manejar diferente. Es el mismo pensamiento de José Giacone, hay que ver un error muy grueso o táctica fija.