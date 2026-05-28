Con 'Sheriff' incluido: Ismael Rescalvo ya tiene a su cuerpo técnico definido

Liga Deportiva Alajuelense informó que Javier Delgado, "El Sheriff", es el nuevo auxiliar técnico institucional del primer equipo.

Delgado trabajará con el técnico español Ismael Rescalvo, que también trabajará con Juan Rescalvo y Robert Tejero.

“Cuando me hicieron la propuesta la estuve analizando y evaluando, pero el sentimiento por querer aportar a Liga Deportiva Alajuelense es muy fuerte. Me crea ilusión y me permite retribuir con experiencia y conocimiento todo lo que he acumulado a lo largo del tiempo”, expresó Delgado.

Por su parte, Rescalvo explicó que dará un apoyo estratégico al cuerpo técnico y participará activamente en el trabajo diario.

"Su rol también será fortalecer la cultura y los valores liguistas dentro del grupo, actuando como un puente entre la identidad del club y el rendimiento competitivo del equipo”, aseguró Rescalvo.

El comunicado de prensa no indica si Delgado dejará de ser el gerente del CAR o si se mantiene en ese puesto.