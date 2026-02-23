Con máscara incluida: Así entrena Fernando Piñar tras el clásico

El futbolista Fernando Piñar volvió este lunes a las prácticas con Alajuelense tras el clásico nacional, pero lo hizo de una forma inusual.

Piñar recibió un fuerte golpe por parte del morado Orlando Sinclair en una jugada bastante polémica en la que los rojinegros pidieron una expulsión inmediata para el delantero del Saprissa.

No obstante, la jugada quedó en tarjeta amarilla y Piñar sufrió una fractura en el maxilar tras el codazo.

El futbolista tuvo que ser trasladado a un centro médico y más tarde Alajuelense publicó que "luego de los estudios correspondientes, se confirma que el jugador presenta una fractura en el hueso maxilar a causa de un trauma". Piñar estará bajo supervisión constante del departamento médico”.

Fernando Piñar, Alajuelense

El propio futbolista publicó este lunes un mensaje en redes sociales donde dijo “volveremos más fuertes”, pero por la tarde en las imágenes del entrenamiento se puede observar que el futbolista lleva puesta una máscara para protección por cualquier golpe o incluso un pelotazo.

Alajuelense tendrá una semana larga para preparar el partido de la fecha 9 ante Puntarenas en el Lito Pérez.



