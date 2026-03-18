Con este once, Alajuelense buscará hacer historia en Concacaf
Los manudos empataron en la ida en Los Ángeles hace una semana.
Todo está listo para que Alajuelense busque el sueño de clasificar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf este martes ante Los Angeles FC en el Morera Soto.
Luego del empate 1-1 en Los Ángeles, los rojinegros buscarán cerrar en su cancha una histórica clasificación a la siguente ronda.
Para ello, el técnico Óscar Ramírez se inclinó por este once para hacerle frente al poderío del LAFC:
Washington Ortega, Fernando Piñar, Santiago Van Der Putten, Alexis Gamboa, Aaron Salazar, Ronald Matarrita, Creichel Perez, Alejandro Bran, Celso Borges, Anthony Hernandez y Ronaldo Cisneros.
📋 𝘼𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙉 𝙇𝙊𝙎 𝙇𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 🚨 pic.twitter.com/NhKGkwDJlo— Alajuelense (@ldacr) March 18, 2026
Mientras que LAFC saldrá con los siguientes jugadores:
Hugo Lloris, Eddie Segura, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Nathan Ordaz, Mathieu Choinière, Nkosi Tafari, Denis Bouanga
El partido será a partir de las 7 p. m. en un estadio Alejandro Morera Soto que estará a reventar.