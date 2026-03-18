Con este once, Alajuelense buscará hacer historia en Concacaf

Todo está listo para que Alajuelense busque el sueño de clasificar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf este martes ante Los Angeles FC en el Morera Soto.

Luego del empate 1-1 en Los Ángeles, los rojinegros buscarán cerrar en su cancha una histórica clasificación a la siguente ronda.

Para ello, el técnico Óscar Ramírez se inclinó por este once para hacerle frente al poderío del LAFC:

Washington Ortega, Fernando Piñar, Santiago Van Der Putten, Alexis Gamboa, Aaron Salazar, Ronald Matarrita, Creichel Perez, Alejandro Bran, Celso Borges, Anthony Hernandez y Ronaldo Cisneros.

📋 𝘼𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙉 𝙇𝙊𝙎 𝙇𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 🚨 pic.twitter.com/NhKGkwDJlo — Alajuelense (@ldacr) March 18, 2026



Mientras que LAFC saldrá con los siguientes jugadores:



Hugo Lloris, Eddie Segura, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Nathan Ordaz, Mathieu Choinière, Nkosi Tafari, Denis Bouanga



El partido será a partir de las 7 p. m. en un estadio Alejandro Morera Soto que estará a reventar.



