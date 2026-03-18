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Liga Deportiva Alajuelense

Con este once, Alajuelense buscará hacer historia en Concacaf

Los manudos empataron en la ida en Los Ángeles hace una semana.

Foto: Alajuelense
Foto: Alajuelense
Por José Fernando Araya 17 de marzo de 2026, 18:08 PM

Todo está listo para que Alajuelense busque el sueño de clasificar a los cuartos de final de la Copa de Campeones de Concacaf este martes ante Los Angeles FC en el Morera Soto. 

Luego del empate 1-1 en Los Ángeles, los rojinegros buscarán cerrar en su cancha una histórica clasificación a la siguente ronda. 

Para ello, el técnico Óscar Ramírez se inclinó por este once para hacerle frente al poderío del LAFC: 

Washington Ortega, Fernando Piñar, Santiago Van Der Putten, Alexis Gamboa, Aaron Salazar, Ronald Matarrita, Creichel Perez, Alejandro Bran, Celso Borges, Anthony Hernandez y Ronaldo Cisneros.


Mientras que LAFC saldrá con los siguientes jugadores: 

Hugo Lloris, Eddie Segura, Ryan Porteous, Son Heung-min, Mark Delgado, Timothy Tillman, Sergi Palencia, Nathan Ordaz, Mathieu Choinière, Nkosi Tafari, Denis Bouanga

El partido será a partir de las 7 p. m. en un estadio Alejandro Morera Soto que estará a reventar. 

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