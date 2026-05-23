Con este mensaje, Joel Campbell dice adiós a la Liga

Sentado en un trono y con las copas que consiguió con Alajuelense.

Así se despidió Joel Campbell de Liga Deportiva Alajuelense, club con el que estuvo vinculado por tres años.

En un mensaje en redes sociales, el futbolista aseguró irse tranquilo y con la frente en alto.

“Manudos gracias por estos 3 años. Gracias por el cariño y el respeto que me mostraron a mí y a mi familia en estos 3 años. Se ganó, se perdió y la vida se trata de eso. De mi parte me voy tranquilo, porque siempre entregué el máximo y respeté la institución. Muchísimas gracias por todo”, expresó en Instagram.

Mensaje publicado por Joel Campbell en Instagram.

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El mensaje llega justo unos días después de que los rojinegros comunicaran que no renovarán el contrato a Campbell.

Ahora se está a la espera de conocer cuál será el nuevo equipo en el que estará vinculado el tres veces mundialista con la Selección Nacional.







