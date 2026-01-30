Con este mensaje, Alberto Toril se despide de Alajuelense

El delantero español Alberto Toril tuvo unas palabras de despedida tras salir abruptamente de Liga Deportiva Alajuelense.

Toril fue perdiendo fuelle entre el esquema de Óscar Ramírez, al punto de prácticamente no ser tomado en cuenta, por lo que el club decidió finiquitar su contrato.

Mediante su cuenta de la red social X, Toril dejó palabras de agradecimiento a la institución y la afición manuda.

“Me voy con el corazón lleno y con el orgullo de haber formado parte de la Liga Deportiva Alajuelense, un club histórico, grande y ganador. En este tiempo lo hemos ganado todo, y en especial quiero destacar la alegría inmensa de haber conseguido el último torneo nacional, un título que quedará marcado para siempre en mi memoria y en mi carrera”, indicó en su carta de despedida.

Además, asegura marcharse enamorado de Costa Rica, país en el que estuvo desde su llegada en junio del 2024.

“No puedo irme sin dedicar unas palabras a Costa Rica, un país que me abrió las puertas desde el primer momento. Me llevo el cariño de su gente, su respeto, su alegría y una experiencia de vida que va mucho más allá del fútbol”, destacó.

Finalmente, expresó sentirse orgulloso de su paso con los rojinegros donde marcó 18 goles en 68 partidos disputados.

“Me voy agradecido, orgulloso y con recuerdos que me acompañarán para siempre. La Liga no se olvida, hasta pronto”, concluyó.

De momento, todo indica que el delantero español de 28 años regresará a su país, donde espera comenzar una nueva aventura en el fútbol.