Coito sobre rotación de porteros en la Liga: "Quiero observarlos para tomar una decisión"

Por José Fernando Araya | 29 de julio de 2022, 11:16 AM

El cierre del Clausura 2022 trajo un debate en la portería de Liga Deportiva Alajuelense: ¿Debe ser titular Leonel Moreira o bien Miguel Ajú?

Desde su llegada a la Liga, el nuevo técnico Fabián Coito ya tuvo la oportunidad de utilizar a los dos guardametas.

Ajú fue el titular en los dos partidos del arranque del Torneo de Apertura 2022, mientras que Moreira atajó el martes anterior en El Salvador en su visita al Águila por la Liga Concacaf.

Ya probados, se le consultó al técnico por cuál de los dos se decanta, pues anteriormente ya había mencionado que no es de dar rotación en la portería.

“Yo quiero observarlos para luego tomar una decisión en cuanto a darle continuidad a un arquero que me parece que lo necesita. Rotar por rotar no lo veo productivo”, explicó.

Eso sí, Coito envió un mensaje muy claro a los dos.

“Yo creo que el futbolista a veces mantiene la titularidad y en otras tiene que ganarse el puesto y no solamente es esperar que el entrenador decida cuando juega cada uno”, aseveró.

De momento, el técnico charrúa mencionó que el cambio en la portería para el duelo de la Liga de Concacaf se debió más a un asunto de experiencia.

“No depende de cuál torneo estemos disputando. Solo me pareció que gracias a su experiencia pensamos que Leo se podía sentir más cómodo que Miguel”, indicó.

Moreira no solo disputa un puesto en el arco rojinegro, si no que también busca una oportunidad de colarse como uno de los tres porteros de la Selección Nacional para Qatar 2022.

De ahí que muchos se cuestionen si el dinero que podría recibir Alajuelense por la participación de Moreira podría traerle ventaja sobre Ajú.

“Esa decisión no me corresponde a mí, le corresponde al entrenador de la Selección Nacional. Desde el punto de vista personal, me gustaría que mientras más jugadores tuviera la Liga en el Mundial me sentiría más contento, pero más allá de pensar en eso, yo solo pienso en el bienestar de la Liga y en el que considere que esté en el mejor momento para ocupar el arco”, concluyó.

De momento habrá que esperar hasta una hora antes del duelo de este sábado ante el Herediano para conocer cuál será el portero que este bajo los tres palos rojinegros.