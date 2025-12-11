Cinco jugadores de la Liga en el 11 ideal de Copa Centroamericana

La Concacaf dio a conocer este jueves el 11 ideal de la Copa Centroamericana, luego del tricampeonato de Alajuelense.

Dentro de los futbolistas más destacados resaltan cinco figuras de Liga.



Se trata del portero Bayron Mora; los defensas Alexis Gamboa y Guillermo Villalobos; el volante Celso Borges y el mediocampista ofensivo Creichel Pérez.





Este tricampeonato le permitió al cuadro manudo clasificarse directo a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

Los erizos esperan rival, que saldrá de la serie entre Real España de Honduras y LAFC de la MLS.