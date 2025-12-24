Celso Borges vive con alivio las mieles de su primer título nacional con Alajuelense

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, sin duda vivirá una Navidad mucho más tranquila.

Hace un año su imagen llorando abrazado junto a su padre Alexandre Guimaraes se hizo viral en medio de un estadio Alejandro Morera Soto que no terminaba de creer que una vez más el título se les escapaba de las manos, esa vez a manos de un Herediano que los igualaba en el palmarés y seis más tarde los pasaría.

Pero un año después la imagen fue otra. Celso levantó la copa 31, fue uno de los más aplaudidos y queridos en la celebración de la afición y se sorprendió con un desfile en una carroza que le permitió ver la grandeza de lo que año a año se les venía negando.

En entrevista con Teletica.com, el capitán rojinegro habló de lo que significó el título, lo que le dijo su padre tras el festejo y sobre todo la importancia de Óscar Ramírez para alcanzarlo.

-¿Qué siente tras darle el título 31 a tanta gente que lo esperaba?

Sí, feliz y aliviado también de poder darle esa alegría a toda la gente liguista y muy contento, muy orgulloso del grupo que hemos formado.

-¿Cómo lo sintió y lo vivió a nivel personal, pues, fue su primer título en el ámbito local con la Liga Deportiva de Los Angeles?

Es especial, es especial. Inclusive no me lo acabo de creer un poquito, pero bien, llevando los días quisiera decir con tranquilidad, pero no. Han sido bastante ajetreados, pero por una muy buena razón.

Y puedo estar contento y aliviado de poder cumplir con esa parte. Aun días después, la gente sigue celebrando en Alajuela.

-¿Esperaba tanta fiesta y a tanto liguista festejando? ¿Dimensionaban ustedes lo que estaba en juego con el título?

Con la carroza creo que nos dimos cuenta del impacto que tiene el haber conseguido ese título para todos.

Para nosotros significa muchísimo, pero ya viendo lo que significa también para la gente, pues nos da mucho gusto formar parte, quedar en la historia como un grupo que pudo dar esa alegría.

-¿Qué hubo de especial en este equipo? ¿Qué diferente tuvo este equipo para hacerse con el título nacional?

Bueno, han sido muchos años de trabajo y de esfuerzo. A veces conseguir un título lo hace a uno pensar en la inmediatez, pero yo creo que la Liga ya tiene años de estar haciendo las cosas muy bien.

Creo que estos seis meses han sido especialmente duros, sobre todo porque nos hemos conseguido reponer de situaciones difíciles todos, como grupo, personales, lo que fuera, profesionales, y creo que ahí es donde está un poco la clave.

-De hecho Óscar Ramírez afirmaba eso en las entrevistas después del título, que ha sido el campeonato más difícil para él, ¿Por qué hacen referencia que fue lo más difícil? ¿O era por presión de todo lo que pasaba en la Liga?

No, creo que más que todo fue porque la Copa Centroamericana, por ejemplo, que era cerrar de visita todas las veces y siempre con un marcador adverso. Luego en la semifinal, también con el gol de Bran al último minuto allá en Liberia, de ir perdiendo la final y poder remontar para traernos un resultado bueno en casa.

Creo que nos hemos conseguido sobreponer a ese tipo de obstáculos y eso ha sido lo bueno. Creo que es a lo que se refiere, que no ha sido todo tan fluido. No fueron partidos de 3-0 siempre. Hubo que luchar muchísimo, a veces con diez hombres, centenas de penales. Por eso estoy orgulloso de ello.

-Esos golpes contra Heredia, perder la final contra Heredia, hace un año también, perder el título, fueron moldeando tal vez más la mentalidad del equipo. ¿Es tal vez más fuerte en eso este plantel?

Si uno no quisiera pasar por derrotas, por supuesto, en la vida, pero como enseñan. A veces hay que pasar por momentos duros para poder apreciar cuando se tiene algo realmente bueno. Nos ha ayudado, va a formar parte de nuestra historia, por supuesto, pero nos ha ayudado a crecer y nos puso muy buena disposición para poder lograr esto.

No es fácil después de caer derrotado poderse sobreponer y llegar a otra final y otra final hasta que la teníamos que romper en algún momento. Fuimos insistentes en eso y habla muy bien del proyecto que hay.

-Ubiquemos a Celso Borges en el partido contra Saprissa, esa final. Usted como líder y capitán, cae el empate y la afición está en silencio. ¿Qué hizo Celso Borges? ¿Qué hizo el equipo para que no pesara lo que otras veces ha afectado a la Liga?

Pues no traernos eso al partido. Había que jugar como si todo estuviera volviendo a comenzar de nuevo. Uno no puede traer ni lo bueno ni lo malo a todos los juegos porque cada situación es diferente. Ahí el grupo de capitanes hemos estado muy acertados en poder llevar las cosas con tranquilidad y aceptar que a veces le meten un gol a uno o una expulsión y el grupo tiene que ir sobre lo mismo. Yo creo que ahí fue lo claro, que el grupo estaba muy bien liderado por gente que asumió muy buena responsabilidad.

-¿Es esta tal vez la mejor Liga desde que usted está en la institución?

Todos los años han sido bastante buenos. Conseguir por supuesto el ansiado campeonato nacional es muy bonito, sé que es algo que van a recordar.

Pero también toda la gente que ha trabajado para llegar a estos puntos es muy importante. Desde Andrés Carevic, hasta mi papá y ahora con Óscar para conseguir eso. Hemos forjado un muy buen grupo, muy buen carácter y la gente que ha venido nueva también se ha comportado muy bien y todo eso ha servido.

-¿Qué te dijo don Alexandre Guimaraes, pues al final él dirigió también a este grupo?

Estaba contento, obviamente, como está un papá por su hijo cuando pasan cosas buenas y está orgulloso de lo que se consiguió. Felicitando también a Óscar y a toda la gente que ayudó para eso.

-Una parte importante fue el trabajo en la recuperación de lesiones. ¿Cómo estuvo el trabajo de recuperación? ¿Algo diferente hicieron para tener a todos a tope?

Más que eso, fue la gente que estuvo siempre preparada para hacerlo bien cuando X o Y persona no estuviera.

Entonces, sé que es difícil a veces asumir un rol que no sea de protagonista, pero toda la gente estuvo muy bien preparada y tanto así que terminaron siendo figuras en los momentos más importantes.

-¿Cuáles son los aspectos claves que hacen que Óscar Ramírez sea hoy un histórico para Alajuelense?

Óscar, desde la etapa que lo tuve en selección, siempre ha logrado una muy buena conexión entre él y sus jugadores, por su sencillez, porque es un tipo transparente, un tipo que siempre quiere lo mejor para el grupo.

Entendemos que a veces las decisiones de los entrenadores son difíciles, pero él las ha podido tomar con una disposición muy buena del grupo y lo ha hecho él. Esa actitud que tiene el grupo hacia la toma de decisiones habla muy bien de su gestión.

-¿Cuánto más le queda a Celso Borges en el fútbol de Costa Rica para todos?

Yo firmé ahora hasta diciembre del próximo año, así que si de la cabeza estoy bien, todo lo demás funciona. Sí, dura hasta que vuelve a comenzar todo de nuevo. Lo que da es tranquilidad para las vacaciones y eso, pero después ya viene la misma presión de siempre por ganar, porque es lo que exige la institución.

Y la razón por la que estamos también, porque nos gusta, es un privilegio estar en esa situación, pero da tranquilidad estos días, de estar en paz y tranquilidad. Y ya arrancando con los 90 minutos por la vida, el 4, pues empieza todo otra vez.

-¿Una bonita Navidad y un fin de año va a pasar entonces?

Sí, después de varios años que nos ha tocado la otra parte, pues disfrutar, disfrutar y estar tranquilos.

-Celso, tengo que preguntarle, porque se ha hablado mucho de un posible vínculo de Kenneth Vargas con el equipo. ¿No sé si de repente él le ha llegado a preguntar algo a usted de la institución, si le ha pedido algún consejo?

No sé nada. Confirmado, no sé, he escuchado lo mismo que vos seguramente. Cuando esté confirmado te digo y a ver, vamos a ver.

-Una última nada más, ¿Vacaciones a partir de ya?

A partir de que pitaron en el final del partido y sí un poquito de descanso.



