Celso Borges regresa y también hay otra sorpresa en la alineación de Alajuelense

¡Confirmado! El volante Celso Borges regresará a la formación titular de Alajuelense tras casi un mes fuera luego de una lesión muscular

Borges se resintió en el último partido ante Motagua y de ahí quedó al margen de los siguientes compromisos e incluso quedó fuera de los partidos de la Selección Nacional.

Borges será el capitán ante la Liga ante Olimpia en el primer partido de las semifinales de la Copa Centroamericana 2025 (8 p. m.).

Pero Óscar Ramírez también anunció otra sorpresa para la formación titular y es la incorporación de Deylan Paz como lateral.

El muchacho tuvo un problema de indisciplina semanas atrás tras un pleito ocurrido en el barrio La California.

Otra de las buenas noticias para los manudos es el regreso del defensor Santiago Van der Putten quien estará en el banquillo.

La alineación de Alajuelense es la siguiente:

📋 𝘼𝙎𝙄 𝙁𝙊𝙍𝙈𝘼𝙉 𝙇𝙊𝙎 𝙇𝙀𝙊𝙉𝙀𝙎 🚨 pic.twitter.com/EBLKeYhNEl — Alajuelense (@ldacr) October 24, 2025