Celso Borges previo a viajar a Los Ángeles: "Podemos ir a competir bien"

Liga Deportiva Alajuelense partió este sábado a Los Ángeles para hacerle frente al juego de ida de octavos de final de la Concacaf.



El duelo será contra LAFC este martes a las 9 p. m.

En la salida del país, el capitán Celso Borges y el gerente deportivo Carlos Vela brindaron declaraciones.

“Es verdad que los ticos, como sociedad, ante mayores retos tendemos a meter una marcha más, no debería de ser, pero culturalmente nos ha pasado siempre, así que tenemos un buen partido ahí y podemos ir a competir bien”, comentó Borges, en declaraciones suministradas por el departamento de prensa manudo.

Por su parte, Vela indicó que los triunfos ante Cartaginés y San Carlos ayudan “muchísimo en la confianza”.



“Puertas hacia adentro el equipo ha estado firme y sólido en nuestros pensamientos, reforzarlo con los resultados siempre ayuda. Estamos bien. Este partido nos agarra en un buen momento en el semestre. Vamos con mucha confianza de tratar de hacer un buen partido”, concluyó Vela.

