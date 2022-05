Celso Borges: "Nunca había batallado tanto con lesiones"

El volante Celso Borges afirmó que nunca antes había padecido tantas lesiones en su carrera deportiva como en los últimos meses.

Recientemente, se recupera de un esguince grado dos en la rodilla derecha.

"Nunca había batallado tanto con lesiones como ahora, la mayoría han sido por golpes y esta de la rodilla es la primera vez que sucede, por dicha no fue nada tan serio que tenga que dejar muchos meses la competición, pero requiere de cuidado", comentó Celso.

El volante espera estar al 100% la próxima semana, pues "estar lesionado es tedioso, quería estar para ayudar al equipo en las últimas instancias".

Borges afirmó sentirse mucho mejor en estos días y ya realizó algunos entrenamientos físicos importantes.

"Me siento muy bien, estuve con un poco más de sprint y potencia, me mantengo dentro de los rangos de dolor normales que no me impiden hacer algunos trabajos", concluyó.