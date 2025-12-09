Celso Borges: "Nunca es fácil… ni contra Liberia, ni contra nadie"

Celso Borges, capitán de Alajuelense, no se fía y asegura que ante Liberia deberán tomar todas las precauciones del caso, pues en semifinales comenzará otro torneo.

Por más liderato de la fase regular, Celso reconoce que de nada sirve hacer una gran primera fase, si a la hora de los enfrentamientos decisivos se falla.

De ahí que quieren estar alertas de cara al partido de este miércoles (8 p. m.) cuando visiten a los liberianos en el Edgardo Baltodano Briceño, en el primer partido de las semifinales.

El capitán rojinegro fue uno de los que atendió a la prensa en el media day de la Unafut, previo a las semifinales.

Este es un extracto de las declaraciones más importantes de Borges:

Formato: Son dos torneos aparte, es casi como olvidar el buen torneo que hemos hecho hasta ahora para entrar en otra fase. No es un premio a la constancia, estamos de acuerdo. No es el equipo que gana el primer lugar, empieza otra fase y es más que todo una fase mental. Ahora vamos a jugar otro torneo corto, uno que hay que hacerlo bien.

Cerrar en el Morera: Cerrar en casa siempre es bueno, nos apoyan al 100%, no hay cosa más gratificante en este deporte que hacer felices a las personas. Vamos a empezar esta serie contra Liberia que será complicada. En el torneo local llevamos buenos números, en Copa Centroamérica se nos puso un poquillo cuesta arriba, pero logramos saber sufrir

Doblete de trofeos: La institución exige ganar todo lo que se compite, esa es la presión y el privilegio de estar en un club como la Liga. Siempre tenemos que jugar a ganar, esa es la altura de este club.

Liberia: Fácil no hay nada para nosotros. Si Liberia está en semifinales fue porque hizo las cosas mejores. Los partidos ante ellos nos han costado muchísimos. Tiene buenos jugadores, se ve muy bien trabajado. Espero que salgamos victoriosos, pero nunca es fácil... Ni contra Liberia, ni contra nadie.

Experiencia: Bien, es un trabajo bueno de todos los capitanes y también de la gente joven que sabe escuchar. Se ha intentado que todo vaya por buen camino y eso no quita que salgan cosas por resolver. Hay una buena sintonía de todas las partes. A los líderes nos toca guiar y aprender de los jóvenes también, como Bayron Mora, por ejemplo, eso nos inspiró. Él también es parte de ese grupo de jóvenes que van trabajando liderazgo en el equipo.

De los últimos 7 torneos en que terminaron líderes, por qué pensar en que este es: Cada equipo tiene su herida y sus premios de batalla, forma parte del futbol perder, sería irresponsable prometer resultados, siempre hay algo que nos deja bien y es el trabajo. Trabajar nos da la seguridad que este es el camino correcto, estoy muy orgulloso de todo el camino que hemos hecho hasta ahora.

Ronaldo Cisneros: Nos ha aportado muchísimo igual que otros compañeros. El equipo está bien en líneas generales, depende de cómo podamos nutrirlos. Todos los delanteros son muy trabajadores y uno se alegra de que les vaya bien.