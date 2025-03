Celso Borges no es convocado por la Liga en medio de una semana complicada

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, no fue convocado por Alexandre Guimaraes, técnico del equipo y también su padre, para el juego de este domingo ante Cartaginés.

El partido es a las 11 a. m. en el estadio Fello Meza.

Sobre Celso hay dos aspectos importantes. El primero, meramente deportivo, pues ha sido muy regular en el plantel.

Con respecto a Borges y otros ausentes en este compromiso, el departamento de prensa de la Liga comunicó: "Alexis Gamboa, Fernando Piñar y Celso Borges están ausentes por manejo de cargas. Anderson Cardoso presenta una sobrecarga muscular".

Muy regular

El número 5 de la LDA ha jugado 11 partidos de campeonato nacional, de los cuales, en 10 ha estado el partido completo y en uno 61 minutos, estadística que refleja su preponderancia en el campo.

Además, el volante disputó los 180 minutos de la serie ante Pumas de México por Concacaf.

Por otra parte, tanto Celso como Guima también afrontan un tema de índole privada que se dio a conocer el pasado viernes. Ambas figuras fueron denunciadas por la esposa del futbolista, de apellido Peralta.

La denuncia se interpuso en el Juzgado de Pensiones contra la Violencia Doméstica y Protección Cautelar de Pavas.

"Es importante aclarar que no se trata de una violencia doméstica física, sino una violencia psicológica y patrimonial. La denuncia ya está interpuesta y ya se fijaron las medidas cautelares, se fijó que no acercarse al piso 14 de donde ella vive y no tratar de quitarle los perros ni nada por el estilo, porque son la compañía de ella, ella es de nacionalidad española y vive sola, no tiene familia aquí", comentó Hugo Navas, abogado de la parte denunciante.



Navas indicó que entre las medidas que dictó el juez está una pensión provisional de ₡1.800.000.



Por su parte, Roger Guevara, abogado del Bufete Alta Batalla, explicó que tanto Celso como Alexandre ya ellos fueron notificados y que ya se realizó la respuesta formal.

“Ya hicimos la respuesta formal, presentamos pruebas de descargo y solicitamos audiencia para que, escuchando las dos partes, el juez tome la decisión de si mantiene o levanta las medidas que dio”, afirmó Guevara.

El representante legal fue enfático al manifestar que tanto Celso como Alexandre rechazan contundentemente los cargos.