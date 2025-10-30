Celso Borges: "Estar en esta situación es algo que desean muchos clubes"

El capitán de Alajuelense, Celso Borges, afirmó sentirse a gusto con la presión que significa un juego como el que disputará este jueves a las 8 p. m. ante Olimpia de Honduras.

Los roijnegros buscan un nuevo pase a la final de Copa Centroamericana. El marcador global marcha 1-1.

"Hay dos maneras de verlo: la presión puede ser algo que condicione o un privilegio. Lo hemos tomado por ahí, es nuestra tercera semifinal consecutiva, es algo muy buena para el club", comentó Celso. Y agregó: "Estar en esta situación es algo que desean muchos clubes y para nosotros es fantástico. Es algo que nos gusta y es algo para lo que el club está hecho".

Celso también se refirió a su regreso a partidos internacional de alto impacto, luego de haberse perdido la serie anterior por lesión.

"Fue algo que me habían pedido ayudar al equipo, estuve apoyándolo y viviéndolo, pero ahora estoy más a gusto porque soy jugador activo. Ha sido mi caso y el de otros, Joel (Campbell), Kenyel (Mitchell) y (Alberto) Toril nos están apoyando desde allá (Costa Rica), todo el grupo ha estado preparado. Estoy contento de estar sin dolor y eso es lo más importante", afirmó.

Sobre qué mensaje dará como capitán al equipo previo al juego, Celso indicó que "no solo yo si no todos los que han vivido situaciones similares, hay que estar tranquilos".

Para Borges, el aspecto principal es mantener la calma en los momentos de mayor apremio que se vendrán en el estadio catracho.